"Abbiamo sempre sostenuto il terzo mandato per i sindaci a prescindere dalla dimensione del comune. Noi ci siamo e sosterremo l'emendamento presentato al Senato". Lo ha detto Ettore Rosato, vicesegretario nazionale di Azione, a Radio Radicale. "Sul voto per i fuori sede - ha aggiunto il parlamentare - noi sosterremo l'emendamento di Fratelli d'Italia.

Ci hanno sempre rinviato sul tema, che riguarda tra l'altro parecchi milioni di elettori: muoversi da Milano alla Calabria solo per andare a votare a spese dell'interessato è una fatica e un sacrificio grosso. Possiamo affinare qualche cosa lavorando insieme, ma bene se Fratelli d'Italia va avanti fino in fondo. Certo, sarebbe meglio operare le modifiche sul testo unico degli enti locali, ma è una questione che non voglio addebitare a questo governo: da troppi anni invece di scrivere i testi unici si continua a fare decreti. Vale per i governi precedenti, vale ancor più per questo che con una maggioranza stabile, come dicono loro, e con cinque anni davanti, come dicono loro ai testi unici non ci stanno proprio pensando".