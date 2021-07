Enrico Letta è pronto a battagliare alle elezioni per eleggere il nuovo sindaco di Roma. Durante la festa dell'Unità a Roma, il segretario dem ha ribadito: "Sono qui perché per noi la battaglia di Roma, per riconquistarla e dare un futuro è la battaglia principale, la Capitale non merita la situazione in cui si trova da anni e per questo è la battaglia più importante di tutte le amministrative".