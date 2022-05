“Siamo alla prova di maturità per il centrodestra. Marco Bucci ha la fiducia di tutti perché è il miglior sindaco che Genova abbia avuto negli ultimi decenni. La Lega l’ha scelto 5 anni fa e ne va orgogliosa. Condividiamo la visione sulla costruzione del futuro di Genova. Nei cinque anni che ci lasciamo alle spalle la coalizione ha costruito fondamenta solide, mai una volta sotto in consiglio comunali in migliaia di votazioni nonostante sfide importanti come il crollo di ponte Morandi e la pandemia sanitaria. Abbiamo il vantaggio del campo, ma dovremo guadagnarci la vittoria”.



Lo dice il deputato della Lega Edoardo Rixi, segretario Lega in Liguria, a margine della presentazione del nuovo point elettorale di coalizione a Genova.