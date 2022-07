"Meloni va sconfitta sui contenuti, non sui fantasmi" dichiara Matteo Renzi ad 'Agorà Estate' su Rai3. "Io spero di no e farò di tutto perché non lo sia, ma se sarà Meloni rispetterò il voto. Non si vince mettendosi contro qualcuno, ma si vince facendo proposte diverse", aggiunge il leader di IV.

"Se c'è uno schieramento di sinistra che tiene insieme da Fratoianni ai presunti moderati è evidente che c'è uno spazio centrale, se andiamo da soli per noi è la cosa migliore per i seggi, ma io non faccio politica per prendere un seggio, vorrei affrontare le idee" ha poi continuato.