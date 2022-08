ELEZIONI: RENZI DOMANI A MILANO E VICENZA. IN SERATA OSPITE A QUARTA REPUBBLICA.

“ Doppio appuntamento per Matteo Renzi che sarà domani, lunedì 29 agosto, a Milano e a Vicenza: alle ore 13 presso il Centro Congressi Le Stelline, C.so Magenta 61, il leader di IV presenta con Maria Stella Gelmini i candidati delle liste di Azione – Italia Viva in Lombardia. Alle 18 Renzi sarà a Vicenza all'hotel Tiepolo di viale San Lazzaro per una conferenza stampa insieme alla ministra per la Famiglia e le Pari opportunità Elena Bonetti. In serata , alle 21,30, Renzi sarà ospite di Nicola Porro a Quarta Repubblica, su Rete 4”, così in una nota l’ufficio stampa di Matteo Renzi .