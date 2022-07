"Dall'1 al 3 settembre si terrà una Leopolda anticipata". Così Matteo Renzi a 'Radio Leopolda'. "Abbiamo le condizioni per fare la differenza anche con questo sistema elettorale e questa campagna così corta. Noi siamo pronti, con la 'R' rovesciata che significa ripartire, ri-rottamare, Renew Italia, riformismo ma anche mandare via tutto ciò che è rancore, rassegnazione e rabbia trasformandoli in ripartenza", aggiunge il leader di Italia Viva.