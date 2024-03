In 305 comuni dell'Abruzzo, i seggi per l'elezione del presidente della Regione e il rinnovo del Consiglio regionale hanno aperto alle 7 del mattino. Nei 1.634 seggi elettorali, di cui 13 ubicati presso strutture ospedaliere, il diritto di voto sarà esercitato fino alle 23. Un totale di 1.208.276 elettori abruzzesi sono chiamati a partecipare al processo elettorale. I due candidati in lizza per la presidenza della Regione sono Luciano D'Amico, rappresentante del centrosinistra, e l'attuale presidente in carica Marco Marsilio, esponente del centrodestra.