"I lombardi sono persone pragmatiche: magari guardano il festival di Sanremo, ma poi votano con la propria testa e non in base a quello che suggerisce Fedez".

Lo afferma il Ministro dei Trasporti, Vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini, commentando l’esito delle elezioni regionali in Lombardia e nel Lazio.

"Il risultato è stato diametralmente opposto rispetto alla linea culturale, se così si può dire, del festival - sottolinea. In Lombardia e nel Lazio hanno votato con la testa e in base alle proprie esigenze. E per me hanno votato bene" conclude.