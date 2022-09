"Ho sempre fatto battaglie per il Sud, la destra ha fatto il contrario, lo vediamo col ritorno della Lega in Sicilia. Il primo provvedimento che vogliono portare in Consiglio dei ministri è l'autonomia differenziata che spaccherà l'Italia". Lo ha dichiarato Peppe Provenzano, vicesegretario nazionale del PD, questa mattina al comune di Messina per una convention elettorale.