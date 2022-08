“Due veti sono troppi. Ne bastava uno! Grazie a Carlo Calenda, Mara Carfagna e Matteo Richetti per l’opportunità di affermare insieme democrazia e giustizia, concedendomi di guidare la lista plurinominale al Senato in Basilicata“. Lo ha scritto su Facebook, l’ex presidente della Regione Basilicata, Marcello Pittella. Qualche giorno fa Pittella aveva abbandonato polemicamente il Pd dopo che gli era stata negata la candidatura in Parlamento.