“Dobbiamo fare del Sud una grande questione nazionale. Investire nel Mezzogiorno, assicurarne la crescita economica e sociale è essenziale per il rilancio dell'intero Paese. Per il Pd è una priorità, che parte dall'accelerazione del Pnrr e da un impegno forte sul lavoro, sostenendo anzitutto un grande Piano che colmi i drammatici vuoti in tutte le amministrazioni e società pubbliche meridionali pari ad oltre 200 000 posti negli ultimi anni, agevolando gli investimenti delle aziende con strumenti come quelli delle Zone Economiche Speciali, incentivando le assunzioni stabili con misure di supporto fiscale e contributivo. È necessaria una risposta decisa per bloccare l'emigrazione in particolare di giovani dal Sud che ancora oggi registra dimensioni drammatiche. Non arretreremo di un centimetro rispetto ad una destra che rema invece contro il Mezzogiorno, proponendo in particolare di riscrivere il Pnrr e di realizzare un'Autonomia differenziata che spaccherebbe in due il Paese." Così Piero De Luca, vice capogruppo Pd alla Camera e candidato in Campania in un’intervista a Il Mattino