“L’ipotesi di ripristinare l’immunità parlamentare è un insulto per chi ha lottato per una Italia più giusta e legalitaria e per tutti i cittadini onesti. La proposta di Carlo Nordio è espressione della peggiore destra: la Lega tenta di smarcarsi ma è solo apparenza. Salvini non ha alcuna voce in capitolo né credibilità al riguardo”. Così Mario Perantoni, presidente della commissione Giustizia della Camera, candidato del Movimento cinque Stelle nel collegio di Sassari.