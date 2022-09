“Abbiamo presentato a Bari il programma del Partito Democratico per l’infanzia e l’adolescenza, due temi su cui in questa legislatura abbiamo imposto l’attenzione ottenendo risultanti importanti come l’assegno unico, i ristori educativi, l’accoglienza scolastica dei bambini ucraini, la Child guarantee, i fondi per le case famiglia, l’investimento poderoso per i nuovi asili nido nel Pnrr solo per citarne alcune”.

Lo dichiarano Paolo Lattanzio, capogruppo Pd in Bicamerale Infanzia, e Michele Nitti, componente della commissione cultura, candidati in Puglia.

“Noi lavoriamo promuovendo la partecipazione, motivo per cui le proposte del PD per questa campagna elettorale e per il prossimo governo nascono dal confronto costante con circa 50 associazioni del settore che si occupano di infanzia e adolescenza. Il potenziamento dell’assegno unico, l’aumento dei congedi parentali paritari, l’investimento sui nidi gratuiti e sulla scuola materna gratuita e obbligatoria, l’investimento sui primi 1000 giorni, le mense e i libri gratuiti per la scuola dell’obbligo, la lotta alla dispersione scolastica e la cura del benessere psicologico sono la base delle nostre proposte”, continuano i deputati Dem.

“Abbiamo voluto presentare queste proposte a Bari, nel collegio in cui siamo candidati, per rilanciare il confronto con le associazioni che si occupano di infanzia sul territorio, per raccogliere proposte da portare in Parlamento e per rinsaldare il legame e il dialogo con il Terzo Settore. Rilanciamo la necessità, non solo di un’Agenzia nazionale per l’infanzia, ma anche la sua realizzazione a livello comunale. È evidente infatti la necessità di avere un polo multidisciplinare di indirizzo, coordinamento e valutazione, in grado di semplificare le modalità di accesso ed erogazione di tutti gli interventi per l’infanzia, ad oggi estremamente frammentati”, concludono Lattanzio e Nitti a margine dell’incontro con le associazioni baresi.