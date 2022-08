“Chi pensava di fermarci obbligandoci a raccogliere in pieno agosto, in una manciata di giorni, le firme per partecipare alle elezioni si è sbagliato di grosso. Ho l’orgoglio di annunciare che ItalExit ce l’ha fatta: saremo presenti alle prossime politiche su tutto il territorio nazionale”. Lo annuncia Gianluigi Paragone, senatore leader di Italexit.