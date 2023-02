“Quella di ieri è stata una sconfitta netta, sulla scia del risultato delle elezioni politiche di settembre. Il Partito democratico si

conferma però prima forza dell’opposizione e seconda nel Paese. Dobbiamo partire da qui per voltare pagina completamente rilanciando la nostra comunità democratica con una proposta politica forte e attrattiva, in grado di costruire un’alternativa reale all'attuale maggioranza, nel quadro di un’alleanza di centrosinistra unita, credibile e competitiva. Per dare ai cittadini una proposta di governo diversa da quella di questa destra che, con le sue contraddizioni, le sue divisioni e il suo operato, sta solo colpendo i più fragili e isolando l’Italia in Europa. Noi ci siamo. Movimento Cinque Stelle e Terzo Polo decidano chi vogliono essere e che strada vogliono prendere: continuare a fare la stampella della destra o lavorare insieme al Pd nell'interesse dei nostri cittadini". Così Piero De Luca, vicepresidente dei deputati del Pd alla Camera intervenendo stamattina a Coffee break su La7.