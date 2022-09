“Il Pd oggi si è svegliato e chiede spiegazioni alla destra e a Conte del silenzio sulle ingerenze russe in Italia. Strano. Come Italia Viva abbiamo chiesto da tempo una commissione parlamentare d'inchiesta sul Covid che indaghi anche su fatti come la missione russa in Italia durante la pandemia o la strana vicenda della cessione a titolo gratuito a un ente controllato dal governo russo del virus isolato dallo Spallanzani.”

È quanto scrive sui suoi canali social la deputata Lisa Noja, capogruppo di Italia Viva in Commissione Affari Sociali a Montecitorio e candidata al Senato per il Terzo Polo guidato da Calenda in Lombardia ed Emilia-Romagna.

“Fino ad oggi il PD è stato in silenzio. Cosa è cambiato? Forse la rottura dell'alleanza con il M5S?” incalza Noja, tra i promotori, già un anno fa, di una commissione d’inchiesta per fare luce sulla gestione degli appalti e sulle ingerenze russe durante l’emergenza Covid e firmataria di un'interpellanza sul tema.