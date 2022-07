“Un delitto andare in ordine in sparso. Se prevalgono i personalismi, tu sì tu no, non c’è proprio partita. Quanto meglio una alleanza repubblicana ed europeista, che completi l’agenda Draghi investendo in sanità e scuola, attento alle fasce sociali più deboli, pronto a sostenere le imprese, affidabile nelle capitali del mondo, un baluardo della democrazia ora che i regimi autocratici mostrano i muscoli. C’è una sola alternativa alla strada maestra: allargare il campo dei responsabili. Se il centrosinistra è coeso, da Speranza, ai verdi, ai socialisti a Renzi e a Calenda passando per il Pd, il partito più forte della coalizione, in quei collegi puoi vincere. Se vai diviso, il duo Meloni-Salvini trionfa”. Così in una nota il senatore del Psi Riccardo Nencini.