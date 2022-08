“La coalizione che il Partito Democratico sta costruendo in questi giorni deve essere ampia e coesa. Dobbiamo unirci in un’alleanza per promuovere le idee giuste e i migliori programmi per dare prospettiva al Parse. Allo stesso tempo, però, dobbiamo unirci per fermare le destre sovraniste che hanno sfiduciato il Governo Draghi. Facciamo tutti un passo indietro per farne fare uno in avanti a tutti gli italiani". Lo afferma Pietro Navarra, deputato del Pd.

"Serve un’alleanza elettorale tra le migliori forze civiche, progressiste, liberali e riformiste che ci permetta di battere le destre putiniane nelle elezioni del prossimo 25 settembre", aggiunge.