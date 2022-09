“Grande soddisfazione per l’affermazione di Forza Italia in Basilicata che arriva al 9%, un risultato estremamente positivo di cui sono particolarmente orgoglioso così come dell’importante lavoro svolto da tutta la squadra azzurra, che ha portato alla elezione del presidente Elisabetta Casellati. Forza Italia in Basilicata si conferma dunque, ancora una volta, decisiva e determinante a livello nazionale e sul territorio, dove otteniamo una percentuale tra le più alte nel Paese, contribuendo così al grande sforzo vincente compiuto dal nostro presidente Silvio Berlusconi”. Così, in una nota, Giuseppe Moles, Sottosegretario all’Editoria e Commissario di Forza Italia in Basilicata.

“Abbiamo lavorato molto in campagna elettorale sempre al servizio del nostro partito ed oggi raccogliamo con gioia ed entusiasmo, insieme a tutti i militanti e i dirigenti azzurri lucani, i frutti di questo impegno. In attesa dell’assegnazione dei seggi plurinominali per rafforzare la delegazione di Forza Italia in Parlamento, rivolgo alla presidente Casellati i migliori auguri per questo meritato successo”, ha aggiunto.