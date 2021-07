"Il centrodestra, come sempre, ha trovato una sintesi di qualità e raggiunto il risultato auspicato. A Milano, Luca Bernardo è un candidato di valore e rappresenta la tradizione ambrosiana che coniuga competenze con impegno civico e sociale. Un mix che assume ancor più valore perché declinato in un settore, quello sociosanitario, che da un lato ha fronteggiato con forza e coraggio lo tsunami della pandemia e, dall'altro, ha reso evidente l'originalità della comunità milanese e lombarda con lo straordinario mondo del volontariato e del terzo settore sempre in prima linea. Luca Bernardo rappresenta molto bene questa sintesi virtuosa" lo scrive su Facebook il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana