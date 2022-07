“Leggo dalle agenzie che il coordinatore nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, insiste nell’attribuire la responsabilità della caduta del governo Draghi al Partito Democratico. Io non so dove viva Tajani, quale forma di contatto abbia con la realtà, ma qualcuno dovrebbe spiegarli che nel mondo reale è stata Forza Italia, e non il Partito Democratico, a negare la fiducia al presidente Draghi al Senato e che (come riporta il Corriere della Sera di oggi), è stato direttamente Silvio Berlusconi, all’esordio del vertice con Lega e Fratelli d’Italia, a dire a Giorgia Meloni ‘abbiamo fatto cadere il governo Draghi, potevi farci i complimenti’. Tajani, dunque, la smetta di dire baggianate e faccia la sua campagna elettorale provando ad offrire soluzioni ai problemi degli italiani, se ci riesce”. Così il deputato dem Carmelo Miceli.