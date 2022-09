"Ho deciso di accettare la candidatura con la Lega di Matteo Salvini perché dopo 25 anni di carriera in ambito sanitario-economico, sempre al servizio degli over 65, voglio mettere a disposizione dell'Italia le mie competenze e tutta la mia passione per questo grande progetto: istituire, se andremo al governo, un Ministero della Terza Età che possa dialogare con gli altri dicasteri competenti in materia e rendere per gli oltre 14 milioni di anziani che vivono nel nostro Paese la vita più agevole e sicura". Così Roberto Messina, presidente di Senior Italia Federanziani e candidato della Lega in Puglia nel collegio plurinominale P02, durante un incontro con la stampa a Bari.

"Dobbiamo smettere di pensare agli over 65 come ad un peso, quando invece sono una grande risorsa e lo dimostra il fatto che contribuiscono al sistema Paese con circa 34 miliardi di euro, di cui 27 miliardi non vengono considerati nel Pil perché sono il supporto che i nonni danno a figli e nipoti nella gestione della famiglia. Gli over 65 contribuiscono, inoltre, con quasi 4 miliardi di euro al turismo sociale, e questa splendida regione Puglia, con i tanti anziani che vengono a goderne le bellezze in vacanza, ne è una dimostrazione".

"Mai come in questo momento di grande crisi e incertezza economica, con tanti anziani che vivono non riescono a pagare le bollette con pensioni medie di appena mille euro, abbiamo il dovere di portare al governo un progetto serio con dei tecnici politici pronti a mettersi al servizio dello Stato. Dopo 25 anni di esperienza nel settore sono pronto a fare la mia parte", conclude Messina.