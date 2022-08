"Il video della ragazza violentata l'ho preso dalla stampa, mai avrei pubblicato qualcosa che fa riconoscere la vittima". Così Giorgia Meloni risponde agli esponenti di centrosinistra che chiesto le scuse della leader di Fdi per la pubblicazione del video oscurato di uno stupro.

"Io ho pubblicato un video completamente oscurato" perché "sono molto sensibile. Francamente rimango colpita dalla polemica che è circoscritta a me. Io ho preso un video pubblicato da un quotidiano, mi fido della stampa italiana. Quando il Pd ha pubblicato senza oscurare le immagini della morte di Alika a Civitanova Marche, perché non vi siete posti la questione? Non ho ragione di scusarmi, ho espresso solidarietà alla vittima".