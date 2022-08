“Il non voto ha il solo risultato di facilitare il compito al partito della conservazione, le forze della sinistra che sanno dire solo no, alle infrastrutture e alle fonti di energia, mentre i pochi sì sono solo per più tasse e più burocrazia. Per questo è nostro compito convincere quante più persone possibili ad andare a votare: nessuno di noi può permettersi adesso di non far sentire la propria voce. E la voce, il baluardo delle libertà è sempre stato e rimane Forza Italia, anima del PPE, che con il Presidente Silvio Berlusconi saprà difendere e implementare quell’agenda liberale di cui c’è un estremo bisogno, oggi più che mai”. Lo dichiara in una nota Erica Mazzetti, Deputata toscana di FI.