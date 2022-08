Gioca in casa il Centrodestra schierando nell'uninominale Toscana U06 Erica Mazzetti, Deputata pratese uscente, a lungo consigliera comunale a Vernio e coordinatore provinciale di FI. "Profonda gratitudine a Forza Italia che mi ha sostenuto e al Centrodestra che ha scelto per Prato, Pistoia e il Mugello una persona espressione del territorio, con l'obiettivo di valorizzare una parte di Toscana che tanto contribuisce al nostro sviluppo. Le necessità dei corpi produttivi del territorio pratese, pistoiese e mugellano saranno al centro delle mie proposte. Infrastrutture efficienti e ben coordinate, autosufficienza energetica, piena capacità impiantistica per lo smaltimento rifiuti sono tra le mie priorità. Ringrazio il Presidente Berlusconi, il coordinatore Tajani, la responsabile dei rapporti con gli alleati Ronzulli, il mio coordinatore Mallegni, i capigruppi Barelli e Bernini, gli alleati del Centrodestra". Lo scrive Mazzetti che a Prato vive e lavora.