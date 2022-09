Matteo Salvini torna ai Castelli Romani. Il Segretario della Lega sarà a Marino venerdì 9 settembre per incontrare amministratori locali, cittadini e imprenditori e confrontarsi sul programma di Governo in vista delle elezioni politiche in programma il 25 settembre. "Crisi energetica, fiscalità, lavoro e sicurezza - spiegano l'on.Claudio Durigon, coordinatore regionale della Lega e Tony Bruognolo, segretario provinciale Lega Roma Sud- sono alcuni dei temi che affronteremo con il nostro leader Matteo Salvini". L'appuntamento è fissato per le ore 19,30 in Piazza San Barnaba.