Paola Marchetti, ex Vicesindaco di Bassano Romano ed ex segretaria provinciale di Viterbo di Sinistra ecologia libertà, attualmente presidente regionale di Fenascop (la federazione che associa le comunità psichiatriche accreditate), sarà candidata al Senato della Repubblica nel collegio Lazio 2 quota proporzionale, con la lista “rossoverdi” (Alleanza Verdi, Sinistra Italiana e Reti Civiche).

“La crisi pandemica e ora quella economica dovuta all'impatto del conflitto fra Russia e Ucraina hanno soltanto accelerato quella che da troppi anni è una crisi irreversibile di una società che ha scelto di abbandonare le persone fragili, non investe più sulle nuove generazioni, ha preferito rinviare le grandi scelte che servono per contrastare i cambiamenti climatici. Questa lacerazione si è resa evidente con la crisi che abbiamo vissuto in questi anni e che ha trasformato milioni di persone in tutto il mondo in malati di salute mentale", spiega Paola Marchetti.

"Tutto questi motivi mi hanno spinto ad accettare una candidatura in nome dei diritti dei più fragili, per poter rappresentare i territori della provincia di Roma quelli nei quali sarà candidata con l'impegno di rappresentare le istanze di chi è lasciato indietro. Penso al dramma delle donne che subiscono violenze, a chi ha perso il lavoro, a tutte quelle periferie abbandonate a se stesse che rappresentano il cuore delle nostre comunità ma allo stesso tempo un luogo da cui i nostri giorni scappano. Tutto questo non è un destino inevitabile, ci si può ancora ribellare”.