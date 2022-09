“Le parole pronunciate da Maurizio Gasparri, intervenuto questa mattina a Non Stop News su Rtl 102.5, sono parole gravi, fuori dal tempo e dalla storia. In pochi minuti Gasparri è riuscito a rappresentare tutta l’inadeguatezza e l’insufficienza della destra italiana rispetto ai diritti civili e sociali. Un concentrato di omofobia e misoginia". Così in una nota Enzo Maraio, segretario nazionale del PSI, candidato con il centrosinistra al Senato nel collegio plurinominale Lazio P01.