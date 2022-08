"Matrimonio egualitario, una legge contro l'omotransfobia, educazione sessuale nella scuole ed una legge per l' equiparazione dei tempi di congedo paternità e maternità. Sono alcuni dei punti a tutela dei diritti di tutti e tutti i contenuti nel programma del Movimento 5 Stelle". Così Alessandra Maiorino, senatrice del Movimento 5 Stelle. "In questa legislatura abbiamo portato avanti una battaglia per i diritti di tutti e tutte. Ci presenteremo agli italiani con un programma chiaro per realizzare quelle finalmente leggi che l'Italia attende da tempo" aggiunge la coordinatrice del Comitato politiche di genere e diritti civili.