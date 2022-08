“Il Pd di Zingaretti, Gualtieri e Letta è ambientalista a fasi alterne: per l’inceneritore chiude un occhio, per le poltrone apre tutte e due le braccia.

Così il presidente della Regione Lazio nella corsa del suo partito all’ammucchiata in vista delle elezioni tenta, nella tappa finale con una dichiarazione, di accaparrarsi anche gli ambientalisti ancora scettici. Noi dal canto nostro, diciamo che non bastano le parole occorrono i fatti e questi dicono che l’agenda dem su verde e cura del territorio è contraddittoria e non credibile”. Lo dichiarano in una nota i consiglieri capitolini del M5s.