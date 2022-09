"La cosa che deve rimanere in mente del Pd è che noi siamo gente seria, per cui non è che noi diciamo le proposte a vanvera, come state sentendo in questo periodo. Siamo affidabili, seri, abbiamo fatto un buon lavoro con Draghi. Oggi le nostre proposte principali sono rispetto a tutto quello che è capitato in questi due anni" A dirlo è Enrico Letta a Telelombardia.

"Per esempio sulla salute: noi siamo per dire chiaramente che la sanità pubblica va rafforzata, siamo perché i medici di famiglia diventino oggi la base con un grande investimento di incentivazione sui medici di famiglia del territorio, di una medicina di territorio e di prossimità, siamo contro la logica dei tagli alla sanità pubblica, che purtroppo anche Regione Lombardia ha messo in campo. Questo tema della salute - prosegue il segretario del Pd - lo spingo perché dalla nostra parte troverete solo gente che spinge per scienza, vaccini, salute pubblica, sanità pubblica; dall'altra parte, lo strizzare l'occhio al mondo no vax mi sembra sia stato molto eccessivo".