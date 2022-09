“La partita è apertissima. Con questa legge elettorale, pochi punti percentuali di differenza possono cambiare i risultati in decine di collegi uninominali. E soprattutto non è vera la narrazione secondo cui il Paese ha già sposato il progetto della destra. La maggior parte delle italiane e degli italiani vuole mantenere un forte ancoraggio all'Europa, rafforzare il welfare, dire stop al lavoro sottopagato e precario, garantire finalmente diritti a chi oggi li vede negati, investire nella sostenibilità ambientale. Sono ancora tanti gli indecisi che possiamo raggiungere. In queste settimane parleremo proprio a loro, per convincerli che solo la nostra coalizione può costruire un'Italia più giusta e più moderna. Un'Italia in cui tutte e tutti possano sentirsi a casa”. Lo afferma il segretario del Pd, Enrico Letta, in una intervista all’Avanti della Domenica!.