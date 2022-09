"Abbiamo fatto la scelta di difendere la Costituzione italiana, nata dalla Resistenza e dell'antifascismo, non permetteremo che quella Costituzione, la più bella del mondo, venga stravolta dalla destra".

Lo ha detto il Segretario del Partito Democratico, Enrico Letta, da Piazza del Popolo a Roma.

"Noi siamo qui per affrontare i problemi e risolverli e lo vogliamo fare con una politica che è unita e soprattutto europea. Viva l'Europa, basta con questa narrazione anti-europea - ha proseguito Letta. La piazza vera è quella di stasera, non quella di ieri che ha pronunciato parole intollerabili su Covid, vaccini, scienza e salute, L'Italia vuole andare avanti. Bisogna togliere il tetto alle spese sanitarie, il paese del futuro è quello in cui c'è un'efficiente sanità pubblica per tutti".