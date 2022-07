Dopo esser stato licenziato dal capogruppo alla Camera dei Deputati, Davide Crippa, che in una mail inviata a Casalino scriveva «Con la presente comunichiamo che il 15 luglio il suo contratto scade e non è rischiate più alcuna prestazione da parte sua», l'ex portavoce di Giuseppe Conte, Rocco Casalino, secondo quanto riporta oggi Il Giornale sarà il candidato capolista del Movimento 5 stelle in Puglia.