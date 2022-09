Anche i presidente di Veneto (Luca Zaia), Toscana (Eugenio Giani) e Lombardia (Attilio Fontana) hanno votato. Zaia ha votato a San Vendemiano, Treviso, presso la scuola San Francesco. Giani, invece, su Twitter ha scritto: Ho votato pensando ai tanti italiani morti per darci questo diritto. Ho votato perché nessuno in futuro possa togliere ai nostri figli questo diritto! Fallo anche tu, buon voto Toscana!". Fontana ha votato nel seggio della scuola Settembrini, in via Pontida a Velate, Varese.