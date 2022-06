“Il candidato sindaco della sinistra a Genova batta un colpo e con lui i vertici del M5s. La presenza di un consigliere comunale grillino nel corso di una manifestazione palesemente anti democratica, che blocca addirittura un comizio elettorale, deve essere chiarita. Le immagini parlano chiaro, insieme a decine di testimoni oculari. Il grillino Ceraudo spieghi il motivo della sua presenza di sera, in una zona che non è di passaggio né di passeggio, in un momento di scarsa sicurezza per l’ordine pubblico. Si trovava al Circolo Cap perché è un fan della Lega o perché stava dalla parte del gruppo di violenti? La verità è che la bugia ha le gambe corte e soprattutto immagini chiare.”



Lo dice in una nota il deputato della Lega Edoardo Rixi, segretario Lega in Liguria.