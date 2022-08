"Il terzo polo nasce nel momento in cui, attraverso la caduta del governo Draghi, il baricentro del centrodestra si è spostato a destra. Meloni non ha mai sostenuto il governo, nel momento in cui Forza Italia ha accettato di concorrere alla sua caduta, si è spostata sulle posizioni della Meloni e quindi ha lasciato sguarnito non solo il centro, ma ha fatto un grave danno al paese". Lo ha dichiarato Mariastella Gelmini, esponente di Azione, a margine del Meeting di Rimini. "Lo stesso è accaduto con i Cinquestelle nella metà campo della sinistra. Nel momento in cui il baricentro si sposta verso gli estremi, sia per quanto riguarda la destra che per quanto riguarda la sinistra, io credo che ci siano tanti cittadini che invece vogliono un polo della serietà, della competenza, del buon governo, della ragionevolezza", aggiunge.