“Sviluppare modelli di crescita economica e sociale compatibili con la salvaguardia dell'ambiente è uno degli obiettivi prioritari per i prossimi anni. L'ambientalismo del fare è stata ed è uno dei pilastri del Pd che ha cercato in questi anni di coniugare sviluppo sostenibile e transizione ecologica. Quando si fanno proposte per salvaguardare l’ambiente occorre competenza e serietà. Il Pd ha idee e progetti concreti che mettono in primo piano il ruolo fondamentale della scienza nel coniugare la crescita delle attività produttive (edilizia, industria, agricoltura) con il risparmio energetico e la riduzione delle emissioni nocive. Altri partiti continuano invece a proporre soluzioni ideologiche o non attuabili come la decrescita felice o fantomatici referendum”.

Così Davide Gariglio, deputato Pd e candidato al collegio uninominale di Collegno alla Camera, sul primo sciopero globale del clima del nuovo anno scolastico. L'evento è coordinato da Fridays For Future e ha l’obiettivo di chiedere un impegno concreto ai politici contro la crisi climatica e ha radunato oggi a Torino migliaia di giovani.