“Sono tanti i risultati per gli italiani all’estero che abbiamo ottenuto : rifinanziato il fondo per la cultura introdotto dal governo Renzi è abolito da Lega e m5s, ripristinato l’esenzione dell’ imu per gli italiani all’estero, siamo intervenuti sui consolati , suo processo didigitalizzazione per meno burocrazia .ma sopratutto siamo stati la sola forza politica a sostenere e lavorare per avere Draghi e che oggi vogliamo riportare al governo . Sono risultati importanti che vogliamo implementare : dall’Europa la nostra forza riformista può far saltare i seggi ai populisti , siamo nelle condizioni di poter conquistarli come terzo polo e spazzare via i populisti che hanno causato la caduta di Draghi”, così la parlamentare di IV Laura Garavini , candidata alla Camera nella circoscrizione Estero.