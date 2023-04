"Complimenti a Massimiliano Fedriga per la sua rielezione alla presidenza del Friuli Venezia Giulia. Sono certo che proseguirà sulla strada del buon governo che ha tracciato in questi anni, impegnandosi al massimo per i suoi cittadini e per gli italiani, anche in qualità di presidente della Conferenza delle regioni. È una grande vittoria, che si aggiunge a quelle di poche settimane fa in Lombardia e in Lazio ed è la conferma di come il centrodestra unito non abbia rivali politici". Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti.