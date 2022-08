“L’amnesia di Fassino: ’Israele non esiste, come gli alieni’ oppure "regime di apartheid di Israele e di atti di guerra e di repressione nei confronti dei civili da parte del Governo israeliano". Parole scritte e pronunciate pubblicamente da candidati del Nazareno, non certo con tessera della Lega. Quindi, penose sono le scelte del Partito Democratico su chi dovrebbe rappresentare gli italiani in Parlamento e se per il PD questi attacchi documentano ampiamente l'impegno del partito contro ogni forma di antisemitismo, antisionismo e ostilità allo Stato di Israele, l’Italia è davvero in pericolo”.

Così il deputato e vicecapogruppo della Lega Lorenzo Fontana.