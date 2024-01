Il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni è libero di candidarsi alle elezioni europee del prossimo giungo. “Non è uno scandalo, è successo in passato, per dare un segno di attrattività della forza politica che si guida". Lo ha dichiarato il Ministro degli Esteri Antonio Tajani a Rtl 102.5.

“Ne parleremo, ognuno ha la libertà di fare ciò che ritiene opportuno ma è bene coordinarsi, parlarne insieme prima", ha spiegato il Ministro. Tajani ha poi fatto il punto sulla situazione delle elezioni regionali. “Confermiamo il nostro sostegno a Cirio in Piemonte e Bardi in Basilicata. In Sardegna è una scelta che devono fare Fratelli d’Italia e la Lega ma sono sicuro che alla fine si farà una sintesi come abbiamo sempre fatto", ha affermato.

In merito al conflitto in corso tra Israele e il movimento islamista palestinese Hamas a Gaza, il titolare della Farnesina ha affermato che “Israele è stato vittima di un attacco disumano lo scorso 7 ottobre da parte del movimento islamista palestinese Hamas: la reazione è stata legittima prendendo di mira le basi da cui sono partiti i missili ma non deve colpire la popolazione civile. Ci sono troppe vittime civili estranee ad Hamas”. “E’ altrettanto vero che Hamas usa la popolazione civile come scudo”, ha aggiunto. “L’Italia sta facendo di tutto per aiutare le vittime innocenti: c’è una nave militare ospedale attraccata in un porto egiziano dove vengono curati i bambini palestinesi feriti", ha concluso.