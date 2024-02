Il Consiglio regionale della Lombardia ha votato all'unanimità l'approvazione della mozione presentata dal Partito Democratico, guidato dal consigliere Paolo Romano, che sollecita il Governo ad attuare misure volte a consentire il voto ai cittadini che risiedono al di fuori della propria circoscrizione elettorale già a partire dalle prossime elezioni europee di questa primavera.

Sull'approvazione della mozione, è intervenuto il capogruppo del Pd in consiglio regionale, Pierfrancesco Majorino che ha espresso soddisfazione per un provvedimento importante che da valore al voto e al protagonismo nella vita politica euorpee alle nuove generazioni.

“Dal Consiglio regionale lombardo viene una sollecitazione importante. L’Italia deve smettere di sminuire il valore della partecipazione e del protagonismo di una nuova generazione. Le ragazze e i ragazzi che studiano fuori sede non possono in alcun modo essere tagliati fuori dai momenti elettorali. Quando non si riconosce loro il diritto di voto si fornisce un messaggio assurdo, quello di scegliere tra voto e studio. Dobbiamo sanare questa ferita”, ha affermato Majorino.

“Il governo - ha sottolineato la vice presidente del Partito democratico Chiara Gribaudo – si è preso una proposta del Pd che prevedeva la possibilità per i fuori sede di poter votare attraverso una rocambolesca delega, con l’impegno ad attuarla per la tornata di elezioni amministrative ed europee, ma a meno di cinque mesi dal voto, non c’è più traccia di questo impegno. Il rischio evidente è che ancora una volta venga negato il diritto di voto a quasi 5 milioni di persone, per lo più giovani, che per ragioni di studio o lavoro non riusciranno a spostarsi per votare”.

“Ancora una volta questo Governo sceglie di stare contro le giovani generazioni di questo Paese e delle persone che magari per fatiche economiche non riusciranno a spostarsi per esercitare un diritto sacrosanto come quello di votare", ha concluso la deputata.

“È importante che il Consiglio regionale della Lombardia abbia approvato, su iniziativa del Partito Democratico, una mozione che sollecita il Parlamento a rimuovere gli ostacoli che oggi impediscono a molti cittadini che si trovano fuorisede per ragioni di lavoro, salute o studio di votare alle prossime europee. Voglio credere che il Governo e la sua maggioranza, dopo aver votato alla Camera un testo che ha stravolto e ridotto quello che avevamo proposto come Pd, non rallenti e rinvii l’approvazione anche del suo testo”, ha dichiarato il senatore dem, Andrea Giorgi, intervenendo sul tema.