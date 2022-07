"Salvini chiarisca quanto scrive Jacopo Iacoboni su La Stampa di questa mattina. Se confermata, la notizia sarebbe di una gravità assoluta: questo Paese non può ammettere che una forza politica come la Lega di Salvini possa aver avuto tali rapporti con un’ambasciata straniera e, per di più, di un Paese, la Russia, su cui pesano le sanzioni dell’intera Unione Europea per aver barbaramente invaso un altro Stato sovrano".

Così, in una nota, i co-portavoce nazionali di Europa Verde, Angelo Bonelli ed Eleonora Evi, che proseguono: “Già ad aprile era emerso l’inquietante doppio gioco della Lega che prese le distanze dall’espulsione di 30 diplomatici russi da parte del Governo. Per questo, Salvini deve chiarire se e quali rapporti di collaborazione e scambio di informazioni la Lega abbia intrattenuto con il partito di Putin in Russia. Si tratta di un fatto totalmente incompatibile con gli interessi nazionali dell’Italia e un problema di sicurezza nazionale: se eletto, quali interessi difenderà Salvini? Quelli dell'Italia e dell'Europa o quelli di Putin?”.