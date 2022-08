“A sinistra, con le tasse, vanno forte: nel dubbio, mettono una patrimoniale, più o meno celata. Per questo eravamo certi che Zingaretti avrebbe sposato la folle idea della patrimoniale di Letta. Il Lazio è la prima regione italiana per aliquota Irpef, e tra quelle che chiedono più imposte ai cittadini. Per Zingaretti deve essere normale pensare di aumentare le tasse. La Lega, al contrario, cerca di ridurle e sostenere i cittadini, le imprese, le famiglie, gli anziani. Questa è la differenza tra chi tutela gli italiani e chi, come il PD, pensa solo a tartassarli”.



Lo dichiara il deputato della Lega e coordinatore del Partito nel Lazio, Claudio Durigon.