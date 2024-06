“Esprimo grande soddisfazione per il risultato della Lega in Sicilia e per l’elezione di Raffaele Stancanelli che saprà far valere le nostre idee in Europa. Un grazie va a tutti i candidati che si sono spesi senza sosta sui territori. Le urne premiano un progetto di cambiamento e una comunità che ha saputo fare squadra e danno forza all’azione della Lega al governo della Regione”.

Lo dichiara il senatore della Lega e coordinatore regionale del partito in Sicilia Claudio Durigon.

...