Sui diritti civili “basta vedere quello che Giorgia Meloni ha detto in Spagna un mese e mezzo fa: ci sono tutti gli stilemi reazionari contro i diritti. È tutto già pronto per una, all'inizio lenta, retromarcia sui diritti. La destra di oggi è una destra nazionalista, sovranista e quindi anti europea e reazionaria sui diritti. Lo rivendicano Salvini, Pillon, Fontana, quindi esponenti politici di primo piano, e la stessa Meloni che ha firmato una legge in cui si prevede che l'uso della gestazione per altri deve diventare un reato universale”. Lo ha detto Benedetto Della Vedova, segretario di +Europa, durante un evento a Matera.