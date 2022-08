“Ritengo profondamente scorretto strumentalizzare l’emergenza sanitaria e la lotta al COVID per interessi elettorali. La scienza non ha colore politico. Temi come quello della salute non devono essere sfruttati per raccogliere voti, soffiando sulle paure dei cittadini. Le parole di Letta sono molto gravi oltre che prive di fondamento. Noi con l’Italia, convinta sostenitrice del Governo Draghi, insieme agli altri alleati del centrodestra all’interno dell’Esecutivo, ha attivamente contribuito a combattere la cultura no vax, sostenendo la campagna vaccinale e provvedimenti decisivi come l’obbligo vaccinale per tutti gli operatori sanitari. Smettiamola con le sterili strumentalizzazioni e concentriamoci su contenuti e proposte concrete per migliorare e valorizzare il nostro Servizio Sanitario Nazionale”. Così Andrea Costa, dirigente nazionale di Noi con l’Italia.