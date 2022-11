"Abbiamo detto 'apriamo a tutte le forze politiche'. A noi il metro del rancore e della reazione fallosa non ci interessa, i nostri sono punti fermi e cardine. Si è preferito scegliere l'interprete già designato da Calenda, benissimo, ma il M5s ha faticato troppo per risalire nel consenso e definire la tua identità, non possiamo perdere l'anima". Lo ha dichiarato il presidente del M5s, Giuseppe Conte, alla presentazione del libro di Goffredo Bettini.

"Per questo dico non possiamo metterci con Renzi o con Calenda che vota la militarizzazione", ha aggiunto.