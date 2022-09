"Sto girando soprattutto la Campania, dove sono candidata, e noto che la base dem e anche diversi dirigenti locali ci riconoscono di essere gli unici credibili su determinati temi. Penso che possiamo ottenere molti consensi nell’elettorato del Pd. Anche perché da noi hanno paracadutato big come Franceschini e Speranza o come qualche ex 5Stelle e la cosa non è stata gradita”. Lo ha dichiarato Mariolina Castellone, capogruppo del Movimento 5 Stelle in Senato, intervistata da 'Il Fatto Quotidiano'.